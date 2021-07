Alessio | l' escursionista morto sulle Apuane tradito dalla mappa scaricata dal web

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il giovane è precipitato e non ce l'ha fatta. Era con la fidanzata che è rimasta in bilico nel vuoto. Volevano raggiungere la cima del monte Roccandagia. Ecco dove li ha portati l'itinerario trovato in Rete

La vittima,Amato, era residente a Cernaia, frazione di Crespina Lorenzana (Pisa). I due ... L'intervento per riportare a valle la compagna dell'deceduto si è protratto fino a ...... per un giovane pisano,Amato, 33 anni , che, in compagnia di un'amica, trentenne ... Dopo ore è iniziata la discesa della giovane, che è stata messa in sicurezza e recuperata. ...L’incidente sul Roccandagia: il giovane è caduto per cento metri. E’ deceduto davanti agli occhi dell’amica: traditi da una mappa errata ...L’incidente sul Roccandagia: il giovane è caduto per un centinaio di metri . Il tutto davanti agli occhi dell’amica: traditi da una mappa sbagliata ...