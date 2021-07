Lavoro: al via rush finale per la riforma degli ammortizzatori (Di domenica 4 luglio 2021) Al via la stretta finale sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Da domani entra nella fase decisiva il Lavoro ed il confronto per mettere nero su bianco il nuovo sistema che punta a garantire una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) Al via la strettasullasociali. Da domani entra nella fase decisiva iled il confronto per mettere nero su bianco il nuovo sistema che punta a garantire una ...

