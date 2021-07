L’apertura di AS: “Spagna giovane, il futuro è nostro” (Di domenica 4 luglio 2021) Il titolo con cui As apre in prima pagina è: “Il futuro è nostro”. Ovvio il riferimento alla Spagna, e alla sfida contro l’Italia. Una partita che sembrerebbe aver almeno equilibrato i pronostici, rispetto a qualche anno fa, anzi, ora i crismi dei favoriti tendono proprio dalla parte italiana. La Roja può puntare su tanti giovani con cui sta ben figurando all’Europeo e un’età media molto bassa. Ai quali inserire i vari veterani Busquets e Jordi Alba. Una Nazionale giovane, mai doma, pronta alla sfida con gli Azzurri. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Il titolo con cui As apre in prima pagina è: “Il”. Ovvio il riferimento alla, e alla sfida contro l’Italia. Una partita che sembrerebbe aver almeno equilibrato i pronostici, rispetto a qualche anno fa, anzi, ora i crismi dei favoriti tendono proprio dalla parte italiana. La Roja può puntare su tanti giovani con cui sta ben figurando all’Europeo e un’età media molto bassa. Ai quali inserire i vari veterani Busquets e Jordi Alba. Una Nazionale, mai doma, pronta alla sfida con gli Azzurri. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

