La Kyenge medico di base. Ma l'ordine: "È un'oculista" (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex ministra ed ex eurodeputata Cécile Kyenge dal 1 luglio medico di base a Padova, prendendo per un anno il posto vacante di una collega che ha rinunciato all'incarico, dopo il pensionamento del precedente medico di base. Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 luglio 2021) L'ex ministra ed ex eurodeputata Céciledal 1 lugliodia Padova, prendendo per un anno il posto vacante di una collega che ha rinunciato all'incarico, dopo il pensionamento del precedentedi

Advertising

umbydux : RT @Lara86124487: Ma va! Strano! Se è un Oculista perché medico di base! #comunistiVirali il cancro dell Italia! L'ex ministra Kyenge diven… - nuvolar97330681 : RT @GiancarloDeRisi: L'ex ministra Kyenge diventa medico di base, protesta la Federazione dei medici. 'È un'oculista non un medico di famig… - LB19712 : RT @AlfioKrancic: Assunta come medico di famiglia a Padova Cècile Kyenge durante il lockdown ha lavorato con le squadre Uscar che aiutano p… - ClaudioMeazza : RT @GiancarloDeRisi: L'ex ministra Kyenge diventa medico di base, protesta la Federazione dei medici. 'È un'oculista non un medico di famig… - SecondoPaulo : RT @GiancarloDeRisi: L'ex ministra Kyenge diventa medico di base, protesta la Federazione dei medici. 'È un'oculista non un medico di famig… -