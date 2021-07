Involtini di prosciutto crudo ricotta e pera | L’idea veloce buonissima che si può preparare molto prima

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Glidisono un antipasto finger food sfizioso,e senza cottura! Si preparano in pochissimi minuti con fette diripiene di crema die pezzetti pere, a completare l’antipasto una glassa di aceto balsamico e foglioline di mirto. Vi lascio immaginare il gusto delizioso: cuore cremoso di formaggio in abbinamento con la dolcezza delle pere e sapidità del! un mix di sapori e profumi da leccarsi i baffi! Si tratta di una Ricetta facilissima e super! per la perfetta riuscita del piatto mi ...