Incidente sul Monte Rosa. Due donne sono morte assiderate (Di domenica 4 luglio 2021) Due alpiniste italiane sono morte assiderate sul Monte Rosa . Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi. Squadre... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 luglio 2021) Due alpiniste italianesul. Erano rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, a 4.150 metri di quota, e avevano chiamato i soccorsi. Squadre...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente sul Garda: chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi. Mandato di arresto europeo, ora decide Mo… - rtl1025 : ?? Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri.… - trinchelino : RT @SkyTG24: Incidenti in montagna, due donne morte sul Monte Rosa - marinellafly12 : RT @dukana2: Ennesimo incidente sul lavoro in #Basilicats ??muore un 56enne a Potenza - #LaStrageImpunita - matteoc1951 : RT @dukana2: Ennesimo incidente sul lavoro in #Basilicats ??muore un 56enne a Potenza - #LaStrageImpunita -