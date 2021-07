Il tedesco Brych sarà l' arbitro della semifinale Italia-Spagna | quel precedente che non piace a capitan Chiellini

(Di domenica 4 luglio 2021) Felix, che ha diretto il quarto di finale Ucraina-Inghilterra, è l'designato per ladell'Europeo in programma martedì sera 6 luglio a Wembley fra. Ilassistito dai connazionali Borsch e Lupp; IV uomoil russo Karasev, mentre al Var cil'altroMarco Fritz. Si tratta dello stessoche arbitrò la finale di Champions giocata a Cardiff fra Juventus e Real Madrid e vinta dagli spagnoli per 4-1. Oltre ala ...

Sarà Felix, arbitro, a dirigere l'affascinante semifinale tra Italia e Spagna che si svolgerà a Wembley , Londra, martedì 6 luglio 2021 alle ore 21:00. Il direttore di gara arbitrerà ...Una vecchia conoscenza degli Azzurri Dirigere un match tra Italia e Spagna non è sfida nuova per Felix. Era il 6 ottobre del 2016 quando l'arbitrofu chiamato allo Juventus Stadium per ...È tedesco l'arbitro designato per la semifinale tra Italia e Spagna. Precedenti favorevoli con il direttore di gara, ma non mancano le polemiche.Affidata all'arbitro tedesco la tanto attesa semifinale tra Italia e Spagna. Vi sono dei precedenti positivi, ma non manca comunque lo scetticisco ...