El Shaarawy nei guai: indagato per aver picchiato un ladro d'auto (Di domenica 4 luglio 2021) Disavventura fuori dal campo per l'attaccante Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riporta 'La Stampa' il calciatore della Roma è finito sotto inchiesta per aver picchiato un uomo che gli stava rubando l'auto, il Faraone è stato denunciato per lesioni. "Si tratta di un atto dovuto l'iscrizione della notizia di reato: il mio assistito sarà sentito dal magistrato e darà la sua versione dei fatti. Sono convinto che si risolverà tutto nel migliore dei modi", ha detto il legale. L'episodio si è verificato il 12 febbraio: El Shaarawy si trovava a casa di Alessio Cerci. L'attaccante della Roma ha notato un movimento sospetto ...

