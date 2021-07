Triathlon | Olimpiadi Tokyo 2021 | i qualificati dell’Italia e confronto con Rio 2016

Leggi su oasport

(Di sabato 3 luglio 2021) Per la prima volta nella storia l’Italia delporterà ai Giochi ben cinque rappresentanti: due uomini e tre donne battaglieranno nelle prove individuali e poi quattro di loro, due per genere, terranno a battesimo il format della staffetta mista, all’esordio nel programma olimpico in quel di. Gianluca Pozzatti e Delian Stateff avranno i numeri 35 e 36, mentre Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser avranno il 54, il 55 ed il 56, infine nella staffetta mista gli azzurri avranno il 10. Sono 55 gli atleti in gara nelle prove individuali (il 13 non viene assegnato), mentre sono 18 i Paesi in gara nella staffetta mista. L’Italia dunque ...