Sale giochi e sale scommesse, finalmente si riapre il 21 di giugno: tutte le ultime notizie (Di sabato 3 luglio 2021) Quando riaprono le sale giochi e le sale scommesse? Tanti italiani non vedono l’ora di tornare a divertirsi con il gioco d’azzardo e cercano una risposta a questa domanda. Dopo una lunghissima attesa per via della pandemia da Covid-19, ci sono ottime notizie all’orizzonte. Il tempo di aspettare è finito e da lunedì 21 giugno sarà possibile ritornare nelle sale giochi e scommesse. Originariamente la riapertura era fissata per il 1° luglio, tuttavia, dato che l’Italia passerà in zona bianca ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Quando riaprono lee le? Tanti italiani non vedono l’ora di tornare a divertirsi con il gioco d’azzardo e cercano una risposta a questa domanda. Dopo una lunghissima attesa per via della pandemia da Covid-19, ci sono ottimeall’orizzonte. Il tempo di aspettare è finito e da lunedì 21sarà possibile ritornare nelle. Originariamente la riapertura era fissata per il 1° luglio, tuttavia, dato che l’Italia passerà in zona bianca ...

