Roma, aperta la caccia al sostituto di Spinazzola: due nomi sul tavolo (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo l’infortunio di Spinazzola, la Roma sta cercando di tutelarsi in attesa del rientro dell’azzurro: ecco i nomi sondati finora Dopo lo sfortunato epilogo dell’Europeo di Spinazzola, la Roma è in cerca di rinforzi per tamponare l’assenza del laterale azzurro. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto a Calciomercato L’Originale, i giallorossi avrebbero compiuto un primo sondaggio con il Chelsea per Emerson Palmieri. Gli inglesi, però, hanno chiesto 25 milioni. Per Palmieri, ovviamente, sarebbe un ritorno nella Capitale. L’altro nome che piace è quello di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo l’infortunio di, lasta cercando di tutelarsi in attesa del rientro dell’azzurro: ecco isondati finora Dopo lo sfortunato epilogo dell’Europeo di, laè in cerca di rinforzi per tamponare l’assenza del laterale azzurro. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intervenuto come di consueto a Calciomercato L’Originale, i giallorossi avrebbero compiuto un primo sondaggio con il Chelsea per Emerson Palmieri. Gli inglesi, però, hanno chiesto 25 milioni. Per Palmieri, ovviamente, sarebbe un ritorno nella Capitale. L’altro nome che piace è quello di ...

