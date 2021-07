Gazzetta | a Spalletti andrà bene il ruolo di parafulmine in una stagione di austerità?

(Di sabato 3 luglio 2021) Sulladello Sport Maurizio Nicita commenta il blitz napoletano di Luciano. E l’insinuazione di un dubbio: il nuovo tecnico del Napoli accetterà di fare daper tutto quello che è accaduto nell’ultimain un’annata in cui il mercato è stravolto dal Covid? “Ieri Aurelio De Laurentiis ha presentato il nuovo allenatore come la miglior medicina per guarire i mali di una squadra da troppo tempo discontinua, al di là della gestione tecnica. Basterà? E soprattutto all’allenatore ex Interquestodi...

Advertising

napolista : Il presidente ha presentato il nuovo allenatore come la miglior medicina per guarire i mali di una squadra da tropp… - infoitsport : Gazzetta: Spalletti sarà di poche pretese, ecco cosa pensa dell'organico del Napoli - Gazzetta_it : Spalletti, le prime parole da allenatore del #Napoli - CalcioNapoli24 : - ProfidiAndrea : ?? Gazzetta: 'Il #Napoli ha bloccato #Vaclik dal #Siviglia' ?? '32 anni, svincolato dal Siviglia e che sarà il second… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Spalletti

Lo ha detto Lucianoa Sportitalia al suo arrivo a Castel Volturno (Caserta) insieme con il presidente De Laurentiis, nel suo primo giorno al centro tecnico azzurro. . Condividi: Fai ...Inizia con queste parole, pronunciate in occasione del suo arrivo a Castel Volturno, l'avventura di Lucianosulla panchina partenopea. "Amo questa professione - ha continuato il tecnico ...Su Gazzetta le Pagelle. Chiellini il top: Lukaku non è Maradona e neanche Zico, ma Chiello sembra Gentile. Perfetto per 90’. Una gabbia vivente che non fa muovere il belga, ...Il Napoli guarda al futuro con Luciano Spalletti. Per la porta il club punterà tutto su Alex Meret. E per il ruolo di secondo sembrerebbe favorito Vaclick.