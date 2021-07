Elenoire Ferruzzi è guarita dal Covid | ha perso 30 chili

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 luglio 2021)dal. Dopo tre mesi di ospedale e aver30, la star social e icona della comunità Lgbt milanese, è tornata a casa. Per tre mesi è stata ricoverata all’Ospedale Sacco di Milano in condizioni gravissime tanto che solo a giugno era tornata sui social per raccontare del suo stato di salute ai follower. Ecco cosa aveva scritto: “Ciao schifosini – aveva detto ai follower– Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte hanno detto a mia madre. ...