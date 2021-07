Cessione del quinto NoiPA per Insegnanti: cos’è e perché conviene? (Di sabato 3 luglio 2021) PubbliRedazionale – La Cessione del quinto NoiPA è una particolare tipologia di finanziamento che prevede per gli Insegnanti delle condizioni agevolate e dei tempi di erogazione molto rapidi. Tutto questo è possibile grazie ad una speciale convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituiti di credito. Questo tipo di prestito può essere richiesto On-line, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 luglio 2021) PubbliRedazionale – Ladelè una particolare tipologia di finanziamento che prevede per glidelle condizioni agevolate e dei tempi di erogazione molto rapidi. Tutto questo è possibile grazie ad una speciale convenzione stipulata tra il Mef e i vari istituiti di credito. Questo tipo di prestito può essere richiesto On-line, L'articolo .

