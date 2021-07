Variante Delta Italia, Sileri: “No lockdown o zone rosse” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Per la Variante Delta non dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per la Variante Delta dice una stupidaggine. I vaccini funzionano per la Variante Delta. Dobbiamo completare le seconde dosi, andare avanti e vaccinare quanto più possibile la popolazione”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Timeline’ a Sky Tg24. “Vi sarà una recrudescenza con un aumento dei casi – prevede Sileri – perché questa Variante è più diffusibile ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) “Per lanon dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per ladice una stupidaggine. I vaccini funzionano per la. Dobbiamo completare le seconde dosi, andare avanti e vaccinare quanto più possibile la popolazione”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ‘Timeline’ a Sky Tg24. “Vi sarà una recrudescenza con un aumento dei casi – prevede– perché questaè più diffusibile ...

