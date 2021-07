Vaccini: assessore Lazio, 'per taglio dosi rinvio prenotazioni' (Di venerdì 2 luglio 2021) Stop alle prenotazioni per gli over 17, posticipare la campagna per i ragazzini tra i 12 e 16 anni e slittamento della prima dose per chi l'aveva fissata tra l'11 e il 15 luglio. Queste, secondo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 luglio 2021) Stop alleper gli over 17, posticipare la campagna per i ragazzini tra i 12 e 16 anni e slittamento della prima dose per chi l'aveva fissata tra l'11 e il 15 luglio. Queste, secondo ...

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: assessore Lazio, 'per taglio dosi rinvio prenotazioni'. D'Amato al Corriere della Sera,'obiettivo immunità greg… - AnsaRomaLazio : Vaccini: assessore Lazio, 'per taglio dosi rinvio prenotazioni'. D'Amato al Corriere della Sera,'obiettivo immunità… - cronachelucane : POCHI VACCINI IN PUGLIA: È CAOS - L’annuncio dell’assessore: «Costretti a rinviarne 219mila. stop a prenotazioni un… - rtavideotaro : L'assessore regionale Donini, in visita nel Parmene, ha ribadito l'incertezza che vige in merito alle forniture di… - ap_elle : Non passa giorno che l'assessore alla sanità del Lazio @SaluteLazio non si lamenti delle forniture di vaccini. E qu… -