Tina Cipollari vittima di un incidente domestico | fan preoccupati

(Di venerdì 2 luglio 2021)ha fatto preoccupare tutti i suoi fan: in pubblico si è mostrata con una benda sull’occhio dopo l’, ma che cosa le è successo? Ecco le sue parole.Bruttoper, che adesso è costretta a girare per le vie della città con una benda sopra l’occhio. Il suo aspetto particolare ha incuriosito e fatto preoccupare i fan che per strada l’hanno riconosciuta, così l’opinionista di “Uomini e Donne” ha spiegato che cosa le è successo. Ecco che cosa ha detto. Non solo le persone che l’hanno ...

A causa di una goccia di olio bollente finita sulla palpebra, l'opinionista di Uomini e Donne è stata fotografata con una benda sull'occhio: come sta? Argomenti trattatiin ospedale per un incidente domesticoin ospedale per un incidente domestico: come sta l'opinionista, dopo l'incidente domestico è in crociera Con il suo ...Tra le opinioniste più apprezzate di sempre, senza di lei forse il dating show di Maria de Filippi 'Uomini e Donne', non sarebbe lo stesso. Parliamo di. Chi non ricorda gli esuberanti litigi con la sua acerrima nemica Gemma Galgani? Delle prese in giro, dei suoi modi di fare sempre molto schietti e diretti ai vari cavalieri e tronisti ...Amatissima dai fan, Tina Cipollari è la storica opinionista di Uomini e Donne, famosa anche per il suo astio indiscusso verso Gemma Galgani, dama over da sempre in cerca della sua dolce metà. Sono ...