Simonetta Spiri torna “Nelle tue mani” | nuda e avvolta dalla madre terra della sua Sardegna

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ho conosciutoil 16 maggio 2016, quando venne nel mio studio con Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana per presentare il progetto “L’amore merita”. Sono rimasto subito affascinato da questa dolce artista sarda. Dolce ma determinata, com’è la sua. Ho chiamato queste ragazze anche live nel Roxy Bar del 1° ottobre 2016. L’ho incontrata poi il 5 aprile 2019 a Padova, Gran Teatro Geox, nello spettacolo “Team for children” dove c’erano, tra gli altri, Andrea Griminelli, Federico Paciotti, Sumi Jo e Valerio Scanu. Quando ho saputo che erata con un progetto nuovo, “tue ...

mao59 : Simonetta Spiri, Greta Manuzi, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa - L'amore... -

Ultime Notizie dalla rete : Simonetta Spiri

S&H Magazine

In classifica infatti ci sono anche cantanti come Alessandra Amoroso e. Aka7even ha vinto il disco d'oro con il singolo 'Mi manchi'. La Sony Music ha messo gli occhi sul cantante, all'...In classifica infatti ci sono anche cantanti come Alessandra Amoroso e. Insomma, Amici per la discografia italiana è una boccata d'aria fresca. Deddy, Aka7even, Sangiovanni e ...