Orrore in difesa della Spagna | la Svizzera pareggia con Shaqiri VIDEO

Non sono mancate le emozioni nel match tra Svizzera e Spagna, la partita valida per i quarti di finale di Euro 2021. La squadra di Luis Enrique gioca meglio e passa in vantaggio con un tiro deviato di Jordi Alba, poi altre occasioni ma il risultato non cambia. La Svizzera non rinuncia a giocare e si dimostra una squadra di carattere. La svolta si registra al 68?, errore e sfortuna per i difensori della Spagna, ne approfitta Shaqiri che sigla il gol dell'1-1. ?? Shaqiri tenía que serpic.twitter.com/BoFuBq4H9p — Post United (@postutd) July 2, 2021

