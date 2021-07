Mononucleosi | la “malattia del bacio” e i suoi sintomi

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 luglio 2021) Abbracciarsi, baciarsi, condividere i propri oggetti personali (come ad esempio i giocattoli o le cose di uso comune) è naturale per tutti noi, ma lo è ancora di più per i bambini. Sono proprio loro che muovendo i primi passi nel mondo, hanno voglia di scoprire tutto ciò che li circonda e per farlo, quale migliore “senso” se non quello del tatto? Tuttavia, il contatto diretto con la saliva di altri o anche quello indiretto con indumenti/oggetti, possono provocare la trasmissione di batteri e virus. Il virus Epstein-Barr (EBV) ad esempio, è il diretto responsabile della, più comunemente definita “del”. Si tratta ...