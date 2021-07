Mercato di via Carcano, Allasia scrive al prefetto: “Va chiuso” (Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente del consiglio regionale Stefano Allasia ha scritto al prefetto di Torino Claudio Palomba in merito alla questione del Mercato di libero scambio di via Carcano, chiedendone la chiusura. “Ormai da troppi anni nell’area di via Carcano si verificano situazioni di persistente illegalità, per questo chiedo che il Mercato venga chiuso” afferma Allasia. “Non passa settimana – continua Allasia – che non mi giungano lamentele da parte dei residenti del territorio circostante che denunciano continui assembramenti, sporcizia e ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 luglio 2021) Il presidente del consiglio regionale Stefanoha scritto aldi Torino Claudio Palomba in merito alla questione deldi libero scambio di via, chiedendone la chiusura. “Ormai da troppi anni nell’area di viasi verificano situazioni di persistente illegalità, per questo chiedo che ilvenga” afferma. “Non passa settimana – continua– che non mi giungano lamentele da parte dei residenti del territorio circostante che denunciano continui assembramenti, sporcizia e ...

