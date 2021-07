Maurizio Pistocchi e Giorgia Rossi lasciano Mediaset | addio ai giornalisti sportivi fra polemiche e progetti

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ora che la stagione televisiva si è conclusa,guarda ai pmi mesi e annuncia i nomi di chi sarà alla guida delle sue trasmissioni. Nuovi acquisti e inattesi addi a Cologno Monzese, che da settembre farà a meno di due volti del giornalismo sportivo:. Ecco come entrambi annunciano la fine della loro collaborazione con la rete per la quale hanno lavorato per anni.saluta: l’annuncio polemico A partire dal 1 luglio,...