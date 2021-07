Mattanza in carcere, i vertici sapevano (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono oltre 50 indagati tra funzionari e agenti mentre proseguono gli interrogatori dei detenuti che raccontano i pestaggi e le umiliazioni subite. Adesso le indagini cercano di fare luce sulle ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono oltre 50 indagati tra funzionari e agenti mentre proseguono gli interrogatori dei detenuti che raccontano i pestaggi e le umiliazioni subite. Adesso le indagini cercano di fare luce sulle ...

fattoquotidiano : Salvini al carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare “solidarietà alle forze dell’ordine. Una mattanza anche… - amnestyitalia : Le immagini diffuse da @DomaniGiornale su ciò che avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere,… - CarloVerdelli : #SantaMariaCapuaVetere Chiedevano protezioni dal Covid. Le guardie che li hanno massacrati ora sono in carcere: qua… - cannapasso : RT @RaiNews: 'Prima le botte durante la 'mattanza', poi la solitudine del lungo isolamento, infine le medicine date o non date' https://t.c… - Yogaolic : Apprendiamo che rivellini è il nuovo candidato sindaco di Napoli ??forza Italia e fratelli d’Italia premono x rastre… -