Marotta vince il Leone d’Oro: «Riconoscimento che per me è uno stimolo per il futuro» (Di venerdì 2 luglio 2021) Il CEO dell’Inter Giuseppe Marotta ha vinto il premio Leone d’Oro per i meriti professionali Giuseppe Marotta, CEO dell’Inter, vince il premio Leone d’Oro assegnato a Venezia per meriti professionali. Parole d’orgoglio quelle espresse dal dirigente, riportate dal sito ufficiale nerazzurro. «Venezia è per me una città che significa molto. Qui ho vissuto emozioni davvero forti, con la storica promozione in Serie A nella stagione 1997/1998. Ricevere questo premio è per me un grande orgoglio e penso che vada a riconoscere il mio impegno nel calcio al di là della gestione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il CEO dell’Inter Giuseppeha vinto il premioper i meriti professionali Giuseppe, CEO dell’Inter,il premioassegnato a Venezia per meriti professionali. Parole d’orgoglio quelle espresse dal dirigente, riportate dal sito ufficiale nerazzurro. «Venezia è per me una città che significa molto. Qui ho vissuto emozioni davvero forti, con la storica promozione in Serie A nella stagione 1997/1998. Ricevere questo premio è per me un grande orgoglio e penso che vada a riconoscere il mio impegno nel calcio al di là della gestione ...

Advertising

vikonbass : @havavtid Li sto bloccando tutti guarda..Poi se si vince salgono sul carro come se nulla fosse...quelli che insulta… - lupiscitelli : @cippiriddu Non importa cosa voglia Lukaku. Nemmeno Messi da solo vince i campionati. Zhang è stato chiaro: l'obiet… - AndreaInterNews : Steven, sai come si dice in Italia? Squadra che vince non si cambia... (Marotta) Va bene Beppe, allora rinnoviamo… -