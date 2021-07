Malika Chalhy: Nuove Accuse Nei Suoi Confronti! (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si placano le polemiche su Malika! La giovane è accusata di aver sperperato i soldi ottenuti con la colletta della solidarietà. Ora emergono nuovi dettagli che aggravano la posizione della ragazza. Ecco tutti i dettagli! Malika è la giovane donna saltata agli onori della cronaca perché cacciata di casa dai genitori per aver confessato la sua omosessualità. La ragazza è diventata popolare sui social network e in TV dopo aver raccontato la sua storia davvero scioccante. Nelle ultime settimane, però di lei si sta parlando ancora ma per ragioni che fanno infuriare e discutere i Suoi sostenitori. Malika, lo ricorderete, ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 2 luglio 2021) Non si placano le polemiche su! La giovane è accusata di aver sperperato i soldi ottenuti con la colletta della solidarietà. Ora emergono nuovi dettagli che aggravano la posizione della ragazza. Ecco tutti i dettagli!è la giovane donna saltata agli onori della cronaca perché cacciata di casa dai genitori per aver confessato la sua omosessualità. La ragazza è diventata popolare sui social network e in TV dopo aver raccontato la sua storia davvero scioccante. Nelle ultime settimane, però di lei si sta parlando ancora ma per ragioni che fanno infuriare e discutere isostenitori., lo ricorderete, ...

