M5s, la mossa di Grillo: "Sospeso il voto sul direttivo". E nomina 7 eletti per modificare lo statuto di Conte. "Agire in tempi brevissimi" (Di venerdì 2 luglio 2021) L'atto di mediazione di Beppe Grillo è arrivato. In serata, mentre tutta Italia era davanti alle tv per seguire la Nazionale di calcio, il garante del M5s ha pubblicato un post su facebook con cui ha bloccato il voto sul comitato direttivo, che aveva deciso dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte e sul quale peraltro si era consumato anche un braccio di ferro con il reggente, Vito Crimi. Grillo, però, non rinuncia a mettere mano allo statuto redatto in questi 4 mesi – da quando lo ha "incoronato" leader in pectore – dall'ex premier, quello statuto che aveva definito ...

