La polizia ferma una donna nera e gli automobilisti accostano per proteggerla dagli agenti bianchi (Di venerdì 2 luglio 2021) Il video è diventato virale su TikTok: "Non le sparerete per una semplice infrazione stradale" Il video è diventato virale su TikTok e testimonia il livello di paura che incutono gli agenti in America dopo i più recenti omicidi di cittadini neri disarmati

MashableItalia : Stati Uniti, la polizia ferma una donna nera e gli automobilisti accostano per proteggerla dagli agenti bianchi - Viuleeenz : @SamueleEsse quando mi ferma la polizia di solito vede che sono bianco e mi lascia andare per farti capire quanto sono privilegiato io - Bett1b : @cominif @SeaWatchItaly E quindi?Se la polizia la intima di fermarsi lei scappa o si ferma? - vivere_sardegna : Cagliari, non si ferma all’Alt della Polizia: auto e patente ritirati - cagliaripad : Cagliari, non si ferma all’Alt della Polizia: auto e patente ritirati -