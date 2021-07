Graduatorie ATA terza fascia | provvisorie dall’8 luglio | ecco il modello di reclamo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dall'8la pubblicazione dellediATA. Dieci giorni per produrree richiedere la correzione degli errori materiali, poi la pubblicazione delledefinitive. Quando è possibile presentareilutile scaricabile in pdf. L'articolo .

La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 28 giugno come data di avvio della pubblicazione delle 24 mesi. Gli Uffici scolastici provinciali stanno tuttavia già pubblicando le provvisorie. Per poter presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo dalla pubblicazione.