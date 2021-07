Da domani vietati i prodotti in plastica monouso: ecco quali (Di venerdì 2 luglio 2021) Cotton fioc, palloncini, contenitori per le bevande: da domani, 3 luglio, scatta il divieto in tutta l'Unione Europea di vendere prodotti in plastica monouso. ... Leggi su dday (Di venerdì 2 luglio 2021) Cotton fioc, palloncini, contenitori per le bevande: da, 3 luglio, scatta il divieto in tutta l'Unione Europea di venderein. ...

Advertising

Blood4Opera : RT @il_Mitte: Da domani, in tutta Europa, saranno vietati molti prodotti di plastica usa e getta. #plasticamonouso #ParlamentoEuropeo https… - il_Mitte : Da domani, in tutta Europa, saranno vietati molti prodotti di plastica usa e getta. #plasticamonouso… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Vi do appuntamento, tra poco, ore9 nel notiziario di @RadioRadicale e poi domani con la #RassegnaStampaTurca,vi parler… - rita68455390 : RT @MarianoGiustino: Vi do appuntamento, tra poco, ore9 nel notiziario di @RadioRadicale e poi domani con la #RassegnaStampaTurca,vi parler… - InfoMenghi : RT @MarianoGiustino: Vi do appuntamento, tra poco, ore9 nel notiziario di @RadioRadicale e poi domani con la #RassegnaStampaTurca,vi parler… -