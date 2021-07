Controlli a tappeto a Salerno: task Force dei Carabinieri in azione (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Compagnia Carabinieri di Salerno, alla luce dei recenti episodi delittuosi collegati con la movida del centro di Salerno, ha dato corso ad un ampio servizio su tutta la zona. Una task Force di oltre 30 Carabinieri della Compagnia, supportati dalle Compagnie di Battipaglia, Eboli, Agropoli, Mercato San Severino e Vallo della Lucani, nonché da assetti della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, ha battuto tutto il centro salernitano con Controlli ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Compagniadi, alla luce dei recenti episodi delittuosi collegati con la movida del centro di, ha dato corso ad un ampio servizio su tutta la zona. Unadi oltre 30della Compagnia, supportati dalle Compagnie di Battipaglia, Eboli, Agropoli, Mercato San Severino e Vallo della Lucani, nonché da assetti della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania e del NucleoCinofili di Sarno, ha battuto tutto il centro salernitano conad ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto Controlli anti - Covid (e non solo) ad Augusta: multe per 15 mila euro Controlli a tappeto, finalizzati soprattutto al rispetto delle normative anti - Covid - I carabinieri della Compagnia di Augusta sono stati impegnati in queste attività . Numerose le ispezioni ...

Irregolarità nel trasporto merci: controlli a tappeto e multe a raffica In azione la polizia stradale che ha eseguito le verifiche lungo il tratto molisano dell'A14 MONTENERO DI BISACCIA. Controlli a tappeto e multe a raffica nel corso dei controlli eseguiti dalla polizia stradale di Campobasso sull'Autostrada A/14 all'interno dell'Area di servizio Trigno Est/Ovest in territorio di ...

Irregolarità nel trasporto merci: controlli a tappeto e multe a raffica isnews Controlli a tappeto sul centro di Salerno: Carabinieri in azione Il Comando Compagnia Carabinieri di Salerno ha dato corso ad un ampio servizio su tutta la zona. Una task force di oltre 30 Carabinieri ...

minorenni verona A Verona operazione “Estate sicura”: controlli a tappeto, minorenni nel mirino Catullo, possibili disagi martedì per uno sciopero nazionale Covid, in aumento il numero dei positivi a Verona: scatta l’ ...

