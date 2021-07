Campione di arti marziali mette ko un ladro di auto e lo fa arrestare

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un giovanediha sventato un furto d’ad Aversa (Caserta), arrestando ildopo una breve colluttazione. Secondo quanto accertato dai poliziotti del Commissariato di Aversa, che hanno arrestato ildi 25 anni, il giovane atleta ha prima filmato la scena nel momento in cui l’vettura in sosta stava per essere saccheggiata dal malvivente, poi è intervenuto bloccando il malintenzionato dopo una breve colluttazione, in cui non ha mostrato peraltro tutto il suo potenziale offensivo. I complici del ...

