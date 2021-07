Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Renate: ecco Maistrello dalla Fermana: Contratto fino al 2023 per l'attaccante… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Ascoli: sprint per Castorani: Sul giocatore della Virtus Francavilla c'è anche il Lecce… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, la Reggina rivuole Folorunsho: In Calabria si cerca la riconferma del baby del Napoli che so… - interliveit : ??? #Inter, hai un tifoso da sempre che può diventare anche un tuo giocatore ?? Chi è Giacomo #Raspadori - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Monza: in arrivo Valoti dalla Spal: Altra operazione con i ferraresi, dopo D'Alessandro… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Goal.com

Il 28enne centravanti padovano, giunto a ottobre in Brianza, è reduce dalla migliore stagione assoluta inC, caratterizzata da 36 presenze con 7 reti al proprio attivo. In virtù di questo ...ASCOLI - L' Ascoli stringe i tempi per il centrocampista Manuele Castorani (22) della Virtus Francavilla , anche per battere la concorrenza del Lecce . Siccome il procuratore di Castorani è lo stesso ...Nelle file sorprendente club biancorosso (giunto fino agli ottavi di finale dei playoff di Serie C) ha collezionato 14 presenze nel girone B di Serie C (di cui 8 da titolare) più un'apparizione nei ...Meno uno. In casa Acr Messina è la vigilia più importante. Al "Fresina" può arrivare la matematica promozione in Serie C al culmine di un campionato condotto sempre in vetta. Queste le parole del tecn ...