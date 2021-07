Ariana Grande, gesto di grande generosità: dona un milione di euro (Di venerdì 2 luglio 2021) Un milione di euro. Questa l’importante cifra messa a disposizione dalla nota attrice e cantautrice Ariana grande per sostenere le persone in terapia. L’artista ha avviato una collaborazione con BetterHelp, come riportato da lei stessa in un tweet pubblicato martedì, dove veniva condiviso il collegamento alla pagina del sito Web che descrive in dettaglio il programma della piattaforma che sostiene i servizi di salute mentale. Con BetterHelp, infatti, è prevista l’opportunità di ottenere un mese gratuito di terapia più il 15% di sconto sul secondo mese. Per Ariana ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 luglio 2021) Undi. Questa l’importante cifra messa a disposizione dalla nota attrice e cantautriceper sostenere le persone in terapia. L’artista ha avviato una collaborazione con BetterHelp, come riportato da lei stessa in un tweet pubblicato martedì, dove veniva condiviso il collegamento alla pagina del sito Web che descrive in dettaglio il programma della piattaforma che sostiene i servizi di salute mentale. Con BetterHelp, infatti, è prevista l’opportunità di ottenere un mese gratuito di terapia più il 15% di sconto sul secondo mese. Per...

Advertising

bianconerodoc10 : RT @mirkonicolino: (#ESPN) Cristiano #Ronaldo re assoluto di Instagram: guadagna 1,6 milioni di dollari per ogni post pubblicato. Alle sue… - djkrush3 : quando ti accreditano il primo stipendio: Ariana Grande - 7 rings. mp3 quando ti accorgi che è poco in rapporto al… - livia_araujo71 : @tuitacastiel Ariana grande JULIETTE NO ENCONTRO FINALMENTE FATIETTE JULIETTE E JULIENNE - StefaniPiscite1 : RT @folkiara: i gay ascoltano ariana grande però si lamentano della svolta folk di taylor swift fa ridere ma è così realmente - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: (#ESPN) Cristiano #Ronaldo re assoluto di Instagram: guadagna 1,6 milioni di dollari per ogni post pubblicato. Alle sue… -