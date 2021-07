Videogiochi | console | ma anchecontroller Un fan li ha collezionati ' quasi' tutti

Videogiochi, console, ma anche...controller. Un fan li ha collezionati 'quasi' tutti (Di giovedì 1 luglio 2021) C'è chi colleziona console e chi Videogiochi, ma ci sono persone che adorano i controller e cercano di accaparrarsi quante più versioni possibili in circolazione. Ed è il caso dell'utente Reddit 'vipassana3' che, con una foto pubblicata sul forum, ha mostrato a tutti la sua collezione di controller "quasi" completa. "quasi" perché mancano, come ad esempio ha commentato un utente i bonghi di Donkey Kong o il Power Glove di Nintendo, ma senza dubbio si tratta di una collezione niente male. Troviamo controller PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3, il grande controller per la prima Xbox oltre a quello ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) C'è chi collezionae chi, ma ci sono persone che adorano i controller e cercano di accaparrarsi quante più versioni possibili in circolazione. Ed è il caso dell'utente Reddit 'vipassana3' che, con una foto pubblicata sul forum, ha mostrato ala sua collezione di controller "" completa. "" perché mancano, come ad esempio ha commentato un utente i bonghi di Donkey Kong o il Power Glove di Nintendo, ma senza dubbio si tratta di una collezione niente male. Troviamo controller PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3, il grande controller per la prima Xbox oltre a quello ...

Advertising

xbox_series : Basta non comprarla sta merda e il giorno in cui saranno tutti cosi' passo al porno ???? non le mando a dire - misteruplay2016 : Videogiochi, console, ma anche…controller! Un fan ha collezionato ‘quasi’ tutti quelli in circolazione - Eurogamer_it : #Videogiochi, console ma anche controller nell'incredibile collezione di un fan. - infoitscienza : Dying Light 2 e Laboratorio di Videogiochi tra le dirette Twitch di Multiplayer di oggi – NotiziaVideogiochi per PC… - badtasteit : Secondo Arkane #Deathloop su console di vecchia generazione sarebbe impossibile -