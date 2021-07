Viaggio nella grande bellezza | In onda o Nelle tue mani? La tv del 1° luglio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 luglio 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in oda la fiction “Doc –tue”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Niente di personale” e “Una cosa buona che fa male”. Nel primo, Andrea subisce un demansionamento. Torna in reparto, ma si occupa di aiutare gli specializzandi. Una situazione surreale per quei ragazzi che fino a poco tempo prima erano terrorizzati da lui e dalla sua autorità. Andrea prova anche a ricucire il rapporto con la moglie. Nel secondo, viene ricoverato un paziente molto importante per Giulia, così la competizione tra gli specializzandi si fa sempre più accesa. Fanti chiede ...