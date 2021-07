TSRM: Non avrei problemi a chiamare collega un Osteopata, al pari di un Fisioterapista o un Logopedista. (Di giovedì 1 luglio 2021) Alessandro, TSRM: Non avrei problemi a chiamare collega un Osteopata, al pari di un Fisioterapista o di un Logopedista. Per me siamo tutti professionisti. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di , TSRM che commenta così la risposta sfavorevole di molti all’ingesso tra le professioni sanitarie del profilo di Osteopata. “Cari AssoCareNews.it, vi faccio innanzitutto i complimenti perchè siete gli unici che vi rivolgete a noi professionisti sanitari pur partendo da altre professioni, vedi infermieri e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Alessandro,: Nonun, aldi uno di un. Per me siamo tutti professionisti. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ,che commenta così la risposta sfavorevole di molti all’ingesso tra le professioni sanitarie del profilo di. “Cari AssoCareNews.it, vi faccio innanzitutto i complimenti perchè siete gli unici che vi rivolgete a noi professionisti sanitari pur partendo da altre professioni, vedi infermieri e ...

