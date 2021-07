Scatti di anzianità: cosa sono e quando spettano (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli Scatti di anzianità sono una voce fissa della retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti in base al contratto collettivo applicato ed al livello di inquadramento. Questa particolare voce retributiva è legata al periodo trascorso con la stessa azienda, calcolato a decorrere dalla data di assunzione. I singoli contratti collettivi disciplinano il numero di complessivo di Scatti spettanti, l’ammontare di ciascuno di essi e la decorrenza. Quest’ultima può essere ad esempio prevista per ogni due anni di rapporto. A seconda della permanenza del dipendente in azienda, gli Scatti maturano e si aggiungono ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 luglio 2021) Glidiuna voce fissa della retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti in base al contratto collettivo applicato ed al livello di inquadramento. Questa particolare voce retributiva è legata al periodo trascorso con la stessa azienda, calcolato a decorrere dalla data di assunzione. I singoli contratti collettivi disciplinano il numero di complessivo dispettanti, l’ammontare di ciascuno di essi e la decorrenza. Quest’ultima può essere ad esempio prevista per ogni due anni di rapporto. A seconda della permanenza del dipendente in azienda, glimaturano e si aggiungono ...

