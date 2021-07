Riforma giustizia, Grant (Lega): “Parte la raccolta firma, da domani Salvini in Campania e 100 gazebo” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Lega Campania, a sole due settimane dall’ultima gazebata, torna in piazza insieme al suo leader nazionale Matteo Salvini che domani aprirà la campagna referendaria a Sorrento e a Salerno. Dal 2 luglio, infatti, inizia la raccolta firme per i Referendum sulla giustizia: finalmente i cittadini campani potranno scegliere una giustizia equa, efficiente e giusta. Si potrà firmare nelle oltre 100 piazze della Regione e in tutti i comuni della Campania“. Così in una nota il segretario regionale della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La, a sole due settimane dall’ultima gazebata, torna in piazza insieme al suo leader nazionale Matteocheaprirà la campagna referendaria a Sorrento e a Salerno. Dal 2 luglio, infatti, inizia lafirme per i Referendum sulla: finalmente i cittadini campani potranno scegliere unaequa, efficiente e giusta. Si potràre nelle oltre 100 piazze della Regione e in tutti i comuni della“. Così in una nota il segretario regionale della ...

