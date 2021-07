Quinzi è “morto” | lunga vita a Quinzi

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 luglio 2021) I supereroi hanno una caratteristica in comune: sono invincibili. Combattono, faticano, lavorano, e alla fine vincono sempre loro. Non c’è kryptonite che tenga, non c’è nemico che possa impedire loro di raggiungere gli obiettivi prefissati. I supereroi, però, sono spesso chiamati a fare i conti anche con il proprio aspetto emotivo. Il più delle volte parliamo di uomini (almeno a metà), tutt’altro che privi di debolezze, tentazioni e vuoti incolmabili. Anche nel modo in cui riescono a gestirlo sta la loro superiorità, tale da portarli comunque, in un modo o nell’altro, all’apoteosi del successo. Per i giocatori e gli appassionati di tennis della seconda metà degli Anni Novanta, in Italia e ...