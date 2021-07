Pedullà: “Basic-Lazio, accordo totale. Il calciatore aveva detto si al Napoli” (Di giovedì 1 luglio 2021) Toma Basic dopo il si al Napoli, si accorda con la Lazio. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Basic avrebbe cambiato idea sugli azzurri accordandosi poi con il club di Lotito. “Toma Basic ha scelto l’Italia, più precisamente la Lazio. Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo totale tra il suo entourage e il club di Lotito: contratto pluriennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione. Ricordiamo che il centrocampista classe 1996 ha un solo anno di contratto con il Bordeaux. La Lazio ha offerto 6,5 milioni più ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) Tomadopo il si al, si accorda con la. Secondo quanto riporta Alfredoavrebbe cambiato idea sugli azzurri accordandosi poi con il club di Lotito. “Tomaha scelto l’Italia, più precisamente la. Nelle ultime ore è stato raggiunto untra il suo entourage e il club di Lotito: contratto pluriennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione. Ricordiamo che il centrocampista classe 1996 ha un solo anno di contratto con il Bordeaux. Laha offerto 6,5 milioni più ...

