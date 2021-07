Oms: 'Rischio di una nuova ondata'. Berlino alla Uefa: 'Irresponsabili' (Di giovedì 1 luglio 2021) Ci sono numeri che preoccupano come quelli che arrivano dalla Russia: oltre 23.000 casi e 672 morti nelle ultime 24 ore. Il ministro tedesco Seehofer invita la Federazione europea a migliorare il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 luglio 2021) Ci sono numeri che preoccupano come quelli che arrivano dRussia: oltre 23.000 casi e 672 morti nelle ultime 24 ore. Il ministro tedesco Seehofer invita la Federazione europea a migliorare il ...

