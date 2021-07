Mercato Napoli, contatti diretti tra Spalletti ed Emerson Palmieri (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi 1° luglio è iniziato ufficialmente il calcioMercato. Poche squadre di Serie A hanno formalizzato nuovi acquisti. Per quanto riguarda il Napoli, finora le uniche entrate di Mercato sono state i rientri dal prestito, come Ounas, che Spalletti non vorrebbe cedere, e alcuni ingressi nello staff azzurro. Mentre ci sono state due addii, di cui erano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi 1° luglio è iniziato ufficialmente il calcio. Poche squadre di Serie A hanno formalizzato nuovi acquisti. Per quanto riguarda il, finora le uniche entrate disono state i rientri dal prestito, come Ounas, chenon vorrebbe cedere, e alcuni ingressi nello staff azzurro. Mentre ci sono state due addii, di cui erano L'articolo

Advertising

capuanogio : Duro discorso di #ADL: 'Cessioni per evitare il fallimento del #Napoli'. Tutti cedibili sul mercato, Fabian #Ruiz e… - MondoNapoli : Sky, Marchetti: 'Non solo Vaclik ed Emerson, il Napoli ha una nuova strategia per il mercato' -… - leolettieri : @capuanogio Agnelli che dice che non si fa mercato? Solo il Napoli ed altre 2 squadre hanno parametri per iscriver… - KarlOne71 : RT @ilnapoleso: Clamoroso: #Mbappé ha deciso di non rinnovare il contratto con il #PSG e se ne andrà a 0 tra un anno. Agli amici ha confid… - RV1159497095 : @albert_Napoli Soldi lui non ne mette, lui prende ä introiti della società e con quelli fa tutto, di suo non caccia… -