Incidente sull’A1 | muore la truccatrice Chiara Pepe

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn unstradale avvenuto nella serata di ieri, Ceprano e Pontecorvo, in direzione nord, ha perso la vita una trentadueenne di origini salernitane.era bordo della sua utilitaria quando per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale ha perso il controllo della vettura. L’impatto è stato fatale. La ragazza che si occupa di make-up teatrale e cinema è stata tra le truccatrici del cast delle fiction “L’Amica geniale” e “Mina Settembre”. Nell’impatto la ragazza è morta sul colpo. Grande il dolore e lo sgomento per la sua scomparsa nella ...