“Ho voglia di…” Elettra Lamborghini e il piccante desiderio notturno (Di giovedì 1 luglio 2021) La regina del twerk non ha peli sulla lingua nell’esprimere quello che pensa alla sua community, anche ieri sera ha raccontato una “voglia improvvisa”. Abbiamo avuto modo di conoscere la spontaneità di Elettra Lamborghini durante l’ultima stagione de “L’Isola dei Famosi” in cui come opinionista non ha mai nascosto il suo modo schietto di pensare. Lo fa anche con grande leggerezza sui suoi canali social dove racconta la quotidianità fatta di prove musicali, servizi fotografici e momenti di spensieratezza lontana dallo spettacolo dove può viversi il suo relax appieno. Lo ha fatto anche ieri sera quando ha commentato su Instagram la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) La regina del twerk non ha peli sulla lingua nell’esprimere quello che pensa alla sua community, anche ieri sera ha raccontato una “improvvisa”. Abbiamo avuto modo di conoscere la spontaneità didurante l’ultima stagione de “L’Isola dei Famosi” in cui come opinionista non ha mai nascosto il suo modo schietto di pensare. Lo fa anche con grande leggerezza sui suoi canali social dove racconta la quotidianità fatta di prove musicali, servizi fotografici e momenti di spensieratezza lontana dallo spettacolo dove può viversi il suo relax appieno. Lo ha fatto anche ieri sera quando ha commentato su Instagram la ...

Advertising

FBiasin : Il #PSG: - Ha moltiplicato l'ingaggio di #Neymar. - Ha preso #Wijnaldum. - Sta per annunciare #Donnarumma. - E… - marcocappato : #Grillo ha parlato di democrazia diretta. Per chi avesse voglia di fare, ecco qua: - Italbasket : Abbiamo un sogno. Abbiamo fame. Abbiamo voglia di dare tutto. Tra 24 ore inizia una nuova sfida: forza Azzurri ????… - runoutofteatime : RT @Biancanevermind: È difficile vivere quando la tua testa è un continuo 'non ce la puoi fare, non hai voglia di scappare? Di fuggire? Non… - giioovaaannaaa : RT @itrestronzi: Che voglia di tirarti due sberle in faccia -

Ultime Notizie dalla rete : voglia di… Emerson, tanta voglia di Serie A: Inter e Napoli osservano, la posizione del Chelsea Yahoo Finanza