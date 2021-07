Generazione 56k | la recensione | Una commedia romantica nel segno dei The Jackal

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ladi56k, la serie Netflix in collaborazione con i Theche racconta una storia d'amore tra passato e presente. Scrivere ladi56k è lasciarsi andare all'onda di ricordi che comporta una storia come quella della serie Netflix in collaborazione con i The, così abilmente divisa tra passato e presente per raccontare chi è cresciuto a cavallo dell'arrivo di Internet, dei primi passi di una tecnologia ancora non così radicata nelle nostre vite. Unafresca e piacevole, che ha il ...