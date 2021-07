Draghi stoppa il Cashback. Salta la misura anti-evasione. Sospensione di sei mesi, ma non si sa se tornerà. E da oggi imprese libere di licenziare (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi imprese libere di licenziare. Fatta eccezione per il tessile “allargato”. Con la raccomandazione affidata alle parti sociali perché le aziende utilizzino gli ammortizzatori sociali in alternativa ai licenziamenti. Trova posto nel decreto Lavoro e imprese, approvato ieri in Consiglio dei ministri, l’intesa raggiunta il giorno prima sui licenziamenti. Alle aziende del tessile- abbigliamento-pelletteria vengono accordate altre 17 settimane di Cig gratuita (non sono dovuti i contributi addizionali ). Queste aziende entrano così nella normativa prevista per le piccole imprese e per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) Dadi. Fatta eccezione per il tessile “allargato”. Con la raccomandazione affidata alle parti sociali perché le aziende utilizzino gli ammortizzatori sociali in alternativa ai licenziamenti. Trova posto nel decreto Lavoro e, approvato ieri in Consiglio dei ministri, l’intesa raggiunta il giorno prima sui licenziamenti. Alle aziende del tessile- abbigliamento-pelletteria vengono accordate altre 17 settimane di Cig gratuita (non sono dovuti i contributi addizionali ). Queste aziende entrano così nella normativa prevista per le piccolee per ...

