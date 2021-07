D’Alimonte: “Lo scontro nei 5Stelle è una batosta per la Raggi. Non arriverà al ballottaggio” (Di giovedì 1 luglio 2021) Per Virginia Raggi il bis è un’impresa disperata. Le possibilità, già risicate, di una rielezione della sindaca uscente della Capitale si infrangono sullo scontro all’arma bianca tra Grillo e Conte. La rocambolesca tragicommedia dei 5Stelle, che rischiano l’implosione, avrà ricadute importanti sulle amministrative di Roma. Difficilmente la sindaca grillina, mal digerita dalla stessa dirigenza, potrà arrivare al ballottaggio. La guerra grillina nuoce a Virginia Raggi Lo dicono i sondaggi. Impietosi con la Raggi. La pensa così Roberto D’Alimonte, ordinario di Sistema ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Per Virginiail bis è un’impresa disperata. Le possibilità, già risicate, di una rielezione della sindaca uscente della Capitale si infrangono sulloall’arma bianca tra Grillo e Conte. La rocambolesca tragicommedia dei, che rischiano l’implosione, avrà ricadute importanti sulle amministrative di Roma. Difficilmente la sindaca grillina, mal digerita dalla stessa dirigenza, potrà arrivare al. La guerra grillina nuoce a VirginiaLo dicono i sondaggi. Impietosi con la. La pensa così Roberto, ordinario di Sistema ...

