(Di giovedì 1 luglio 2021) Nicola, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola e Waltersono inomi annunciati da, laetà presieduta da Carlo Cottarelli che promuove il progetto di azionariato popolare per rafforzare l’Inter. Il questionario on line per raccogliere adesioni all’iniziativa è attivo L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Da Berti a Zenga, Interspac svela nove nuovi soci vip: Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Anton… - CalcioFinanza : Da Berti a Zenga passando per Boninsegna, Interspac svela nove nuovi soci vip - liborioconca : «Nuove adesioni a Interspac, il progetto di azionariato popolare di Carlo Cottarelli per l’Inter: Nicola Berti, Rob… - GesuKrishna : RT @marifcinter: #InterSpac, le nuove adesioni: Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicol… - Matador1337 : RT @marifcinter: #InterSpac, le nuove adesioni: Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicol… -

Ultime Notizie dalla rete : Berti Zenga

fcinter1908

Una bella gara in diretta tv e quasi senza utilizzare aiuti, Oriettacade in ogni caso sull'... Andreae Rosalinda Cannavò, la soffiata del vip sulla coppia fa discutere Pubblicato il 16 - ...Presente quest'oggi negli studi Sky , Walter, bandiera nerazzurra, ha parlato della sua Inter e di quella di oggi sotto la guida di ... Matthäus,e Brehme però non faticherebbero a ...Interspac, nella giornata di ieri la nostra redazione ha avuto come ospite del canale Twich Carlo Cottarelli, fautore del progetto azionariato popolare ...