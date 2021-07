CRZ 3 | tutto pronto per il Rally di Salsomaggiore

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ia 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. La quarta edizione deldiTerme è alle porte: l’indicazione principale che segnala l’imminenza della competizione è l’apertura delle iscrizioni che, come prassi, scatta negli ultimi trenta giorni che precedono la corsa. Ci si potrà infatti iscrivere a partire dal primo luglio con la possibilità estesa anche alle vetture storiche e a quelle L'articolo proviene da RS E OLTRE.

pronto per il secondo appuntamento con la Coppa Rally ACI Sport di Zona Quattro (Coeff. 1,5) con HP Sport RRT che schiera al via del Rally Valli della Carnia, uno degli eventi più amati inil Triveneto rallystico Matteo Righini (Clio Will. A7) con Adriano Gioelli alle note. La gara che coinvolge ben 16 comuni si articola su sei le prove speciali (tre da ripetere due volte ndr) da ......della Carnia ovvero uno degli eventi più apprezzati dagli addetti ai lavori e dai concorrenti diil Triveneto ma non solo. A cavallo tra Sabato 26 e Domenica 27 Giugno i protagonisti della...Era alla ricerca di un risultato pesante ed ha fatto centro, lo scorso fine settimana, in occasione del Rally Valli della Carnia, appuntamento chiave per un Andrea Casarotto che, grazie al secondo ...Tanti i nomi che difenderanno quello della scuderia sammarinese, con alcune novità tra i suoi equipaggi. Da sottolineare, prima di tutto, che Il San Marino Rally si svolgerà tra la terra del titano e ...