Il lavoro oltre la carriera sportiva è una delle principali preoccupazioni di un atleta. Il mondo dello sport non è in grado di "riassorbire" la domanda di lavoro proveniente da calciatori e ...

Calcio: 'altra partita', protocollo Aic per lavoro dopo carriera Il protocollo darà vita al progetto 'Un'altra partita' che si inserisce nel contesto del dual - career program dell'Associazione. Il progetto sancisce l'importante collaborazione tra le tre ...

Calcio: 'altra partita', protocollo Aic per lavoro dopo carriera
Il lavoro oltre la carriera sportiva è una delle principali preoccupazioni di un atleta. Il mondo dello sport non è in grado di "riassorbire" la domanda di lavoro proveniente da calciatori e calciatri ...

